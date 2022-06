Entre La Roche et La Berra, une adrénaline à son maximum

En veille depuis 2015, la Course de côte La Roche-La Berra a fait son retour ce week-end.

Un succès populaire et sportif avec la démonstration du Valaisan Eric Berguerand.

La Gruyère a vécu l’exigeante montée à bord de l’Alpine 110 S du directeur Romain Ducret.

MARIUS KAMM

AUTOMOBILISME. Dimanche matin, j’ai pu vivre la 34e Course de côte La Roche-La Berra en voiture. Et pas n’importe quelle voiture, une Alpine 110 S. Durant quelques minutes, je me suis mis dans la peau du copilote de Romain Ducret, directeur de l’épreuve. Immersion.

L’Alpine A110 S, c’est au premier abord une «petite caisse» pas plus haute que 1,25 m. Mais on s’aperçoit tout de suite qu’elle est taillée pour la vitesse. Un design affûté, un aérodynamisme tracé pour cette fran- çaise ressuscitée en 2018. Sous le capot,…