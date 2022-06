Faces cachées

LIVRE



Alafair Burke



SI TU ÉTAIS LÀ

Les Presses de la Cité

NOTRE AVIS:



Alafair Burke est la fille de James Lee Burke, monstre sacré du polar noir, très noir. Mais alors que daddy explore depuis quarante ans les méandres suintants d’une Louisiane violente et raciste, son ex-procureure de fille partage plutôt l’ADN de ses parents de plume Harlan Coben et Mary Higgins Clark. Comme «bon sang ne saurait mentir», surtout dans un thriller, Alafair Burke a bien hérité de tous ses illustres aïeux un talent certain de conteuse.

Journaliste à New York, McKenna Jordan pense tenir une bonne histoire: une inconnue se précipite sur les rails du métro pour sauver un adolescent. La scène a été filmée. Sur la vidéo, McKenna croit reconnaître en cette «superwoman» son amie disparue dix ans plus tôt. Et voilà…