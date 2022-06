Forte progression des vélos en libre-service

Avec plus de 51 stations, l’agglomération fribourgeoise a resserré son maillage de vélos en libre-service.

DOMINIQUE MEYLAN

MOBILITÉ. Le réseau de vélos en libre-service s’est fortement développé dans l’agglomération fribourgeoise. Il compte désormais plus de 50 stations réparties entre Fribourg et les six communes environnantes. Quatorze de ces stations, construites dans les six derniers mois, ont été inaugurées mercredi en conférence de presse.

Encore rares il y a quelques années, ces vélos noirs avec une touche de violet sont de plus en plus visibles et nombreux. Les chiffres le confirment. Le nombre d’usages par année est passé de 5000 en 2018 à 85 000 en 2021. Il devrait s’élever à 150 000 cette année, selon les prévisions. Au total, 450 vélos sont désormais mis à disposition des…