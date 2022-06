A Hauteville, l'Abyss Festival prépare sa quatrième édition

Avec 18 groupes sur trois jours, l'Abyss Festival, à Hauteville, va (enfin) vivre sa quatrième édition. Une soirée gratuite, «familiale et conviviale» ouvrira les feux le jeudi 23 juin Suivront, vendredi 24 et samedi 25, des formations majeures du metal ainsi que des talents émergents et locaux.