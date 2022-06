Histoire(s) de jardins

RTS2, MERCREDI, À 20 H 20

Jardin bio

Il y a quarante ans, dans l’Emmental, Susanne Schütz cultivait déjà son jardin paysan traditionnel selon une nouvelle technique, révolutionnaire à l’époque: le jardinage biologique. Devenue professionnelle reconnue dans ce domaine, elle a toujours été à l’écoute de méthodes de culture bio plus performantes. Il y a vingt ans elle a découvert une technique venue des pays asiatiques qui améliore la fertilité du sol et la croissance des végétaux. C’est grâce à cette méthode qu’elle parvient à faire pousser choux et carottes dans son potager pendant l’hiver. ■