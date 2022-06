Hypothèque légale pour les PAD

AMÉNAGEMENT. La densification et la qualité du milieu bâti sont devenues prioritaires dans la gestion du territoire. Cela passe souvent par des plans d’aménagement de détail (PAD). Mais il manque une base légale pour garantir que les propriétaires prennent en charge la totalité des coûts de mise en œuvre. Cela va changer: à l’unanimité, le Grand Conseil a accepté jeudi une motion de Jacques Morand (plr, Bulle) et David Fattebert (centre, Le Châtelard) pour modifier la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC).

Le texte demande qu’une convention de mise en œuvre d’un PAD puisse être inscrite au Registre foncier. Pour que les frais de mise en œuvre soient garantis, une hypothèque légale pourra être inscrite sur la parcelle. «Le Conseil d’Etat reconnaît que l’objectif…