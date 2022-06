Johann Borcard couronné à Aigle

LUTTE SUISSE. A l’arrêt durant six semaines après une fracture d’un métacarpe gauche, Johann Borcard (photo) a fait son retour à la compétition dimanche à Aigle (VD). En terminant au rang 7b de la Fête cantonale vaudoise, le lutteur de Villars-sous-Mont a remporté ses premiers lauriers de la saison. «C’est satisfaisant d’être déjà à ce niveau, souligne-t-il. Les douleurs m’ont gêné sur certaines passes, mais je suis parvenu à remporter celles qu’il fallait.»

Avec un bilan de quatre gagnées, une nulle et une défaite, le Gruérien de 28 ans s’est rassuré. Et se projette maintenant sur la Fête alpestre de dimanche au Lac- Noir. «Le but sera de retrouver des bonnes sensations et de faire du mieux possible avec ma main.» Une fête lors de laquelle le Marsensois Benjamin Gapany – brillant…