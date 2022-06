Julien Sprunger sera un Dragon jusqu’en 2024

HOCKEY SUR GLACE

Deux saisons pour être sacré champion: c’est la quête commune de Fribourg-Gottéron et Julien Sprunger relancée cette semaine. L’ailier et capitaine de 36 ans a prolongé son contrat d’une année, soit jusqu’au terme de l’exercice 2023-2024. «J’ai toujours faim de buts, je veux continuer à aider l’équipe et gagner un titre avec mes coéquipiers», précise le numéro 86 dans un communiqué. Recordman du club avec 713 points et 937 rencontres de Ligue nationale A, Julien Sprunger s’apprête à disputer sa 21e saison avec les Dragons. Celle-ci commencera le 16 septembre en championnat face à Ambri-Piotta.