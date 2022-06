Léonard Grangier, Bulle

Léonard Grangier est décédé le 31 mai dernier au Foyer St-Joseph de Sorens. Il venait d’y fêter ses 95 ans, entouré de ses quatre enfants.

Léonard a vu le jour le 20 mai 1927 dans le foyer de Firmin et Rose Grangier (-Fracheboud) à Lessoc. Il était le cinquième d’une fratrie de sept frères et sœurs composée de Conrad, Rosine, Joseph, Pierre, Laurent et Felix. Il vécut très tôt la douloureuse épreuve de la perte de son jeune frère Pierre, à qui il était très attaché.

Léonard participa durant la plus grande partie de sa jeunesse aux travaux du domaine agricole familial. En 1954, il épousa Marthe Fragnière (dite Miette) et, une année plus tard, ils eurent le bonheur de voir naître leur première fille, Rose-Marie. Pour des raisons professionnelles, ils déménagèrent ensuite à Vuadens en 1956…