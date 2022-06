A l’affiche

BULLE

Musée gruérien: Sonnaillesetcolliers decuir, exposition proposée par huit collectionneurs et selliers fribourgeois et avec des pièces du Musée. Jusqu’au 30 octobre. Exposition Naturalisation-Immersiondanslafabriquedes Suisse·sse·s. Jusqu’au 16 octobre. LesFribourgeoisessortentdel’ombre. 1971-2021:50ansdedroitdevote desfemmes. Jusqu’à dimanche.

Ma-ve10h-12het13h30-17h, sa10h-17h,di13h30-17h.

Galerie Osmoz: exposition collective de l’association Le Phare sur le thème de l’enfermement. Concert d’Alfred (sa 16 h), et de Julien Victor (di 16 h).

Saetdi14h-18h.

La Brique (Moléson 14): L’Ecorce, exposition visuelle et sonore de Jean-Baptiste Morel (photos) et du groupe Casiotone (Julien Bernard et Maryline Auderset). Jusqu’à dimanche.

Sa11h-17h,di14h-18h.

CHARMEY

Musée: Sculpterlesmots,…