A l’agenda

BELLEGARDE

Cantorama: concert de l’ensemble vocal Belcanto de Berne avec Tamar Beraia. www.cantorama.ch. Di 17h.

BOSSONNENS

Déchetterie: Repair Café. Sa 9h-15h.

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Inscriptions sur www.electrobroc.ch. Lu, me, ve 14h, sa 10h et 14h.

BULLE

Centre: Festival la boîte à malice, avec 20 artistes de rue et compagnies, 45 représentations. Détails sur www.festival-laboiteamalice.ch. Sa et di dès 10h.



Incubateur: Souvenirs d’Angleterre, diaporama de crop circles et mégalithes. Sa 20h15.

Ebullition: concert d’Isha et de Seko. Sa21h.



La Pâla 137/Espace famille: permanence éducative. Lu 11h30.Permanence petite enfance. Ma 9h.



Espace Gruyère: InnoFood & Co, rendez-vous des acteurs de l’écosystème agroalimentaire. Conférence, repas expérimental, table ronde.…