L’anniversaire du sentier alpin

LE DRUDY. Il y a tout juste dix ans, un nouveau sentier alpin était inauguré aux Diablerets, le Drudy. Il permet de rejoindre le refuge de Pierredar par un itinéraire plus difficile (T4), mais aussi plus spectaculaire que l’accès normal à la cabane. Sympa de fêter ce sentier, on aurait dû emporter des bougies! L’approche s’effectue par un chemin à tendance très horizontale depuis le col du Pillon (1546 m). Première étape, rejoindre le Dar, torrent qui a creusé son lit dans le calcaire. Des vernes, des arbustes, des clairières, ça monte un peu, ça descend un peu. D’entrée, notre endurance est testée. Quelques passages équipés de chaîne cassent le rythme un tantinet monotone. Enfin, après une heure et demie, on parvient au sentier du Drudy. C’est pour lui qu’on est venus et juste pour…