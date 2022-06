L’association pour la défense des espaces verts n'est plus

«Hasard du calendrier», précise l’association, cette dissolution arrive au moment où Bulle reçoit sa distinction Villeverte (La Gruyère du 2 juin). Le covid «et surtout un manque de reconnaissance, au niveau légal, d’associations telles que l’ADEV» ont motivé cette décision, explique le communiqué. L’association salue la distinction Villeverte qui «démontre qu’un certain progrès a été fait». Elle espère maintenant qu’espaces verts et arbres seront rendus à la ville de Bulle pour «aider à la suppression des îlots de chaleur et au maintien de la biodiversité».