L’enfermement vu à travers le dessin

EXPOSITION. La galerie Osmoz, à Bulle, propose une exposition le temps d’un week-end, en soutien à l’association Le Phare: onze dessinateurs ont créé des œuvres sur le thème de l’enfermement. Depuis 2019, Le Phare vient en aide aux personnes atteintes du locked-in syndrome et à leurs proches. Il vise également à mieux faire connaître ce handicap.

Samedi et dimanche, de 14 h à 18, Osmoz exposera des œuvres d’Alex, Christophe Bertschy, Eric Buche, Francis Caryn, Debuhme, Ludo Hartmann, Christian Marthe, Fabien Page, Laurent Schafer, Marc Stanca et Valott. Deux œuvres de Nicolas Ruffieux et ses élèves seront également présentées et deux concerts sont programmés: le duo chanson-folk Alfred se produira samedi (16 h), alors que Julien Victor, galeriste d’Osmoz, interprétera dimanche…