L’important, c’est de le montrer

Une époque formidable

Y’en a point comme eux. C’est tellement vrai qu’ils ont droit à un nom pour leurs extravagances. Genferei, rit-on outre-Sarine. Des Genevoiseries, qui riment avec bizarreries et chamailleries. La dernière en date a tour à tour amusé, agacé, dépité ou les trois en même temps: les Verts (on écrit Vert.e.x.s, chez ces gens-là) genevois (ou genevois.e.x.s) ont récemment accepté un amendement leur interdisant de manger de la viande «lors des plénières, séances de travail, repas officiels ou tout autre événement» où ils/elles se rendent «en qualité de député ou de conseiller d’Etat». Tiens, tout à coup ils/elles ont abandonné l’écriture inclusive. Suivons l’exemple.

Sur le fond, on peut approuver: la consommation de viande a une empreinte carbone non négligeable et la…