La Grève féministe marque les rues de Bulle

"Liberté, égalité, adelphité", "On te croit", "Solidarité avec les femmes du monde entier", "Le sexe c'est bien mais baisons plutôt le système", "Détruis le patriarcat, pas la planète"… Pour la Grève des femmes, le Collectif féministe du Sud fribourgeois a couvert quelques trottoirs bullois de slogans féministes. "Nous voulions que la grève soit aussi visible dans le Sud, avant la manifestation de ce soir à Fribourg", explique Jeanne Girard, membre du Collectif.

Depuis 6 h 30 ce matin, les membres du Collectif se sont relayées pour écrire leurs revendications à la craie, avec une autorisation de la ville de Bulle. Certains messages n'étaient pas au goût des passants, au point que certains ont directement appelé la police. "Les policiers se sont montrés sympathiques et la discussion s'est bien passée. Nous leur avons montré notre autorisation et nous avons pu continuer notre action", commente Jeanne Girard. Elle retient toutefois les notes positives: "Beaucoup de passants nous félicitent et ça nous fait plaisir. Les enfants participent aussi, une petite fille a par exemple écrit "Je peux faire du judo" pour dire que ce sport n'est pas réservé aux garçons."

Parmi les différents messages ressort notamment la question de la Réforme AVS 21, qui est au coeur de cette Grève féministe 2022. Le programme de la manifestation de Fribourg est disponible ici.