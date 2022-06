La piscine d’Epicentre a trouvé son public

Les travaux de rénovation avancent au CO de la Glâne. L’association a également présenté des comptes positifs et informé du départ, pour deux ans, du directeur.

ROMONT. C’est dans les locaux de la nouvelle bibliothèque du district que s’est déroulée jeudi soir l’assemblée de l’Association des communes pour le Cycle d’orientation de la Glâne. Les membres du comité ont choisi cet endroit afin de montrer aux délégués l’avancée des travaux de rénovation du CO. Et que certaines parties accueillaient même déjà des visiteurs, à l’image de la bibliothèque et son administration, sans oublier la ludothèque et le cabinet dentaire.

En juillet, les quatre salles de sciences et celle de l’économie familiale seront également terminées. Membre de la commission de bâtisse, le syndic d’Ursy Philippe Dubey…