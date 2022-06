Le «Bulle Indoors» fête son quart de siècle

TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT.

Le tournoi indoor de tennis en fauteuil roulant se déroule pour la 25e fois ce vendredi (dès 10 h), samedi (dès 8 h 30) et dimanche (dès 9 h pour les finales) au Centre de tennis à Bulle. Trente et un joueurs participent à cette compétition créée en 1997 par le trio gruérien Gérald Gremaud, Gérald Mantel et Claude Jaquet.

«De cette aventure je retiens la longévité du tournoi et le rassemblement de personnes extraordinaires, relève le président actuel Jorge de Figueiredo. Avec des perdants qui restent jusqu’au dimanche dans un esprit de fête.» Parrain de cette édition anniversaire, l’ancien tennisman suisse Jakob Hlasek est à retrouver dans un entretien passionnant ce samedi dans La Gruyère. QD