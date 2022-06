Le 3e Salon du vinyle au Musée du Papier peint

MÉZIÈRES



Des exposants de toute la Suisse romande se retrouveront samedi et dimanche à l’occasion de la 3e édition du Salon du vinyle. Une manifestation qui se déroule au Musée du papier peint, à Mézières. Des vinyles, évidemment, mais aussi d’anciens appareils sonores seront proposés à la vente. De plus, un fabricant de phonographe en matériaux recyclés présentera son prototype pouvant lire de la musique gravée sur un disque de chocolat dégustable par la suite. Cette année, l’édition sera dédiée à Johnny Hallyday. Une exposition de photos et la venue de collectionneurs de l’artiste sont prévues. Le salon sera ouvert le samedi de 10 h à 17 h et le dimanche de 10 h à 16 h. Différents groupes de musique animeront les deux journées à l’extérieur du bâtiment. Renseignements supplémentaires…