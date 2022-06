Le brunch de la victoire

ÉLODIE FESSLER

Spots colorés, écrans géants retransmettant en direct photos et vidéos de l’événement, shows divertissants et musique entraînante: les halles d’Espace Gruyère avaient des allures de boîte de nuit hier dès 11 h 30 et jusqu’à tard dans la soirée. Elles ont accueilli le traditionnel brunch de soutien du FC Bulle. Cette 10e édition a réuni 1160 personnes principalement issues d’entreprises de la région. Au menu, un apéritif suivi d’un repas faisant honneur aux spécialités régionales de cantons romands, telles que papet vaudois, boudin du Jura, sans oublier le traditionnel jambon de la borne.

«Cet événement est toujours très attendu et est devenu un incontournable de la vie économique et sociale du canton, relève Jorge de Figueiredo, président du comité d’organisation et ancien…