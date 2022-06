Le FC Bulle en Promotion League: «On n’a rien lâché, c’est aussi ça notre identité»

Football. Le FC Bulle et tout le Sud du canton se souviendront longtemps de ce samedi 11 juin 2022. Ce jour-là, 3128 spectateurs se sont réunis dans le Stade de Bouleyres pour assister à un thriller à l’épilogue heureux pour les hommes de Lucien Dénervaud. A la faveur d’une victoire 4-2 après prolongations contre les Schwytzois de Tuggen, le club gruérien évoluera en Promotion League, troisième échelon du football suisse, la saison prochaine.

Aggée Wenzi Wenzi, milieu de terrain: «Cette montée, c’est la consécration après tout le travail accompli pendant la saison.»

Tout n’a pas été facile pour Bulle qui menait 2-0 vers l’heure de jeu grâce à Benbachir et Deschenaux. Directement après le break, les visiteurs réduisaient l’écart pour semer le doute dans l’esprit local. Pire. Sur un corner, une grosse erreur de marquage coûtait l’égalisation au FC Bulle. Un FC Bulle qui s’occasionnait quelques frayeurs avant la fin du temps réglementaire mais un excellent Killian Ropraz veillait au grain.

Killian Ropraz, gardien: «Après les 90 minutes et pendant la mi-temps des prolongations, le coach a su trouver les bons mots pour nous mobiliser. Je ne pensais pas participer à un tel match quand je me suis blessé en début d’année. Pendant la rencontre, j’ai eu moyennement du travail. J’ai donc pu entendre tous les bruits et encouragements du public. Ça m’a vraiment pris.»

C’est finalement en toute fin de la première prolongation que Deschenaux délivrait tout un club. Sur coup de coin, l’attaquant, qui «se foutait de marquer mais voulait juste monter», mettait les siens sur du velours. Quelques minutes plus tard, sur une action à quatre contre le pauvre gardien de Tuggen, Bersier scellait le score à 4-2.

Baptiste Bersier, attaquant: «Quand j’ai signé à Bulle, je croyais plutôt avoir autant de spectateurs en Coupe de Suisse. Vivre ça dans un match décisif des finales, c’est magnifique. On a pu faire vibrer le public, il nous a fait beaucoup vibrer aussi. Malgré les coups durs cette année, on n’a rien lâché, c’est aussi ça notre identité. Nous avons énormément progressé mentalement.»

Jules Desportes, défenseur central: «C’est magnifique, incroyable, exceptionnel. Avec cette physionomie de match, on est passé par l’énervement, la frustration, la déception et finalement la joie. Le tout devant une ville, un peuple, un canton. On a été plus calmes et plus forts mentalement que Tuggen. Je venais à Bulle pour disputer les finales. Je n’imaginais toutefois pas les gagner, devant 3000 personnes qui ont été exceptionnelles.»

Retrouvez notre sujet complet sur la montée du FC Bulle en Promotion League dans La Gruyère de mardi.