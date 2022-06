Le FC Bulle fait confiance à ses joueurs

FOOTBALL. Promotion League rime avec stabilité au FC Bulle. Le club de Bouleyres a annoncé la prolongation de seize joueurs de l’équipe première et de l’ensemble du staff en vue de la saison 2022-2023. L’arrivée du milieu Arnaud Morard en provenance d’Echallens complète celles déjà annoncées d’Anthony Bürgisser (Kriens) et de Manuel Schwarz (Fribourg). Julan, Dos Santos, Gafner, Benbachir et Al Jabouri sont, eux, annoncés partants. Des discussions doivent encore avoir lieu avec Baptiste Bersier et Jospin Edoh.