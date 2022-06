Le Gruyère Triathlon affiche complet

TRIATHLON. Après deux ans d’absence, le Gruyère Triathlon revient ce week-end. Pour sa 2e édition, 250 athlètes sont attendus dimanche au départ de Gumefens. «Nous sommes très heureux d’afficher complet, surtout avec la concurrence d’autres courses», précise la présidente d’organisation Emilie Seydoux-Ropraz.

Une concurrence qui laisse entrevoir une «surprise» lors de la course principale masculine, où aucun favori ne se détache. Chez les femmes, la tenante du titre Christelle Romanens et la Fribourgeoise Alanis Siffert seront les favorites de la course principale, jugée au terme de 1,5 km de nage, de 10 km de course à pied et de 40 km de vélo. GR

Gruyère Triathlon, dimanche, départ de la course principale à 8 h 40, courses relais, sprint et populaire dès 8 h 50 à Gumefens.