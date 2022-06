VTT

Les championnats de Suisse de cross-country n’ont pas réussi aux espoirs régionaux. A Leysin, les Gruériens Maxime L’Homme (Vuadens) et Mathilde Grossrieder (Pringy) ont fini respectivement 20e et 9e en U23. Le jeune Aubin Favre (Pringy) a, lui, connu davantage de réussite en décrochant le titre national dans la catégorie U13. A relever enfin chez les élites le sacre du Bernois Mathias Flückiger et celui moins attendu de la Zurichoise Alessandra Keller.