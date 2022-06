Le lac est attractif, même sans grandes infrastructures

A propos du projet Goya Onda.

Cela fait trente ans que l’on bétonne la Gruyère et le canton sans vergogne et maintenant, on veut implanter un complexe hôtelier ainsi qu’une vague sur les rives du lac. Franz Weber doit se retourner dans sa tombe, lui qui dès 1973 s’est battu pour stopper un gigantesque projet immobilier sis au Lavaux, maintenant classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et dont l’offre touristique vaudoise s’enorgueillit… C’est aussi incongru que le 1,9 km de pistes skiables sises dans de vastes halles à Dubaï! Les vagues sont à l’océan, à l’instar de la neige aux montagnes.

De plus, les Morlonais qui se voient infliger l’affluence d’un centre-ville, aussi douce soitelle, sont-ils vraiment pris en compte? Il est grand temps de prendre conscience et d’arrêter le massacre de…