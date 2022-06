Le lieutenant de préfet démissionne de la syndicature de Gibloux

Le Giblousien, dont le taux à la préfecture de la Gruyère passera de 80 à 100% dès cet été, explique son choix: «Ces dernières semaines, j'ai pu découvrir l'ampleur de la tâche, les défis et les prochaines échéances qui m'attendent. J'ai ainsi pu constater que le cumul des fonctions de lieutenant de préfet et de syndic, bien que possible et pas incompatible, demande un dévouement immense. Ayant déjà eu des engagements importants lors de la législature précédente, je connais parfaitement les implications et sacrifices que cela peut engendrer pour pouvoir assurer un travail irréprochable sur tous les plans.»

Fabian Schafer quittera ainsi la syndicature de Gibloux le 31 août. Dès le 1er septembre et jusqu'au 31 décembre 2022, il continuera néanmoins de siéger au Conseil communal. Cela «afin de boucler les dossiers importants» rattachés à son dicastère de l'ordre public et de la police du feu et «d'assurer une transition idéale». Une élection complémentaire sera donc organisée en fin d'année. FP