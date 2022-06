Le procès du monstre

BANDE DESSINÉE



Jean-Claude Bauer et Frédéric Brrémaud



KLAUS BARBIE, LA ROUTE DU RAT

Urban Comics

NOTRE AVIS:



Il y a 35 ans était rendu l’un des jugements les plus importants de l’histoire récente, celui du SS Klaus Barbie, condamné en France pour crime contre l’humanité. Responsable de la déportation et de la mort de milliers de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale, dont le résistant Jean Moulin et les enfants juifs raflés à Izieu, il avait réussi à échapper à la justice en s’enfuyant en Bolivie avec l’aide de la «route des rats», l’une des filières d’exfiltration d’anciens criminels nazis. A La Paz, en mercenaire violent et sadique, il aidera sous un faux nom à mettre en place le coup d’Etat du dictateur Hugo Banzer et sera protégé par le régime. Jusqu’à être reconnu, presque par…