Le rêve se poursuit pour le FC Bulle

Le FC Bulle l'a fait. Vainqueurs du match aller 4-1, les hommes de Lucien Dénervaud ont confirmé de la plus belle des manières samedi au stade du Niedermatten. En se montrant solides défensivement d'abord, puis opportunistes et géniaux offensivement ensuite. A l'image des magnifiques buts signés Arthur Deschenaux (71e, 0-1) et Maxime Afonso (73e, 0-2) sur des frappes lointaines.

A peine le temps de festoyer que les Gruériens doivent penser à la suite des finales de promotion. Rendez-vous mercredi à Tuggen pour la première des deux rencontres pouvant déboucher sur une inattendue montée en Promotion League.

Retour sur cette qualification du FC Bulle à retrouver dans La Gruyère de mardi.