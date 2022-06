TENNIS. Facile vainqueur 9-0 face aux Bernois de Grauholz dimanche, le Tennis-club Les Paccots est promu en 1re ligue des interclubs pour la première fois de son histoire. «C’est une immense surprise, puisque nous étions néopromus et visions le maintien uniquement, commente le Remaufensois Jonas Ruffieux, joueur et vice-président du club. La saison prochaine, notre équipe restera la même et aura un seul objectif: garder sa place en 1re ligue.» QD