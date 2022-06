Londres ne répond plus

BANDE DESSINÉE



Frédéric Kinder et Borris

ALBERT LONDRES DOIT DISPARAÎTRE

Glénat / Treize étrange

NOTRE AVIS:

C’est peut-être le plus célèbre des grands reporters. Son nom est synonyme d’intégrité et de style. Albert Londres a marqué son temps, dénonçant aussi bien la traite des Noirs en Afrique que les conditions de vie au bagne de Cayenne ou dans les asiles de France. Ses parutions sont de celles qui marquent et, surtout, elles ont fait changer des choses. Il est la personnalisation du pouvoir de la plume et d’un journalisme humaniste. Pourtant, il disparaît le 16 mai 1932 dans des conditions très étranges, suspectes même, après un naufrage dans le golfe d’Aden.

Frédéric Kinder (scénario) et Borris (dessins) imaginent en bande dessinée le dernier voyage d’Albert Londres. Pourquoi…