Marcel Progin, Bulle

Marcel Progin s’en est allé le 30 mai à l’âge de 68 ans. Un ultime hommage lui a été rendu en l’église de Bulle par sa famille et ses amis.

Originaire de Vuadens, Marcel est né le 14 janvier 1954 dans le foyer d’Alfred et Maria Progin. Il grandit sur le domaine agricole de Bulle avec son frère et ses deux sœurs. En 1979, il épousa Monique avec qui il eut le bonheur d’avoir trois enfants et par la suite sept petits-enfants.

En 1974, Marcel fit son école de recrues comme soldat du train (tringlot) à St-Luzisteig dans les Grisons. Il en garda d’excellents souvenirs ainsi que de belles amitiés qui perdurèrent jusqu’à ce jour.

Entre la fin des années 1970 et le début des années 1980, Marcel travailla comme ouvrier auprès de l’entreprise Brandt durant l’hiver. Chaque matin, il se levait pour…