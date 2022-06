Mathieu Romanens neuvième pour sa première

SUPERMOTO. Mathieu Romanens a vécu son baptême du feu en Prestige, la catégorie reine de supermoto en Suisse. A Hoch-Ybrig (SZ), le Botterensois a participé à la quatrième étape du championnat, lui qui en avait loupé le début à cause d’une blessure au poignet. Le pilote de 16 ans a terminé 11e de la manche initiale et 8e de la seconde, pour une 9e position finale. «Je suis content de cette première parmi les meilleurs du pays. Je retiens notamment ma jolie remontée dans la deuxième course, car j’étais parti 14e», livre-t-il avant le prochain rendez-vous début août à Frauenfeld. VT