Meurtres à Figeac

RTS1, MARDI, À 20 H 55

Une momie est retrouvée au beau milieu de la place aux écritures du Musée Champollion de Figeac. Rien d’incroyable puisque le lieu est dédié à l’Egypte antique. Le problème, c’est que le corps a été embaumé récemment, il s’agit donc d’un meurtre. La lieutenante Manon Lacoste, de la section de recherches de la gendarmerie de Bordeaux, hérite d’un dossier particulièrement complexe dans lequel les indices prennent la forme de phrases mystérieuses en hiéroglyphes, de canopes sacrés et de rituels qui datent du temps des pyramides. Le tueur semble vouloir rendre la justice telle que la rendaient les pharaons, mais pour quelle raison? Une enquête d’autant plus complexe pour Manon, qu’elle la ramène dans une ville où elle a vécu quelques années et où elle a surtout perdu…