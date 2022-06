Micromélodies communes

Je pose mon oreille…

… sur une rencontre. Une rencontre entre fleurs de chicorée et épis d’orge. Bleu sur jaune à la couleur de l’œil, micromélodies à l’oreille. Leurs racines emmêlées délirent avec des notes claires, elles puisent aux mêmes molécules de terre.

Plus les jardiniers avancent dans leurs connaissances plus ils remarquent que les associations peuvent donner des merveilles sous terre. Des hortensias en cohabitation avec plusieurs autres plantes souffrent moins de la soif l’été, il faudrait les entourer d’une vingtaine d’autres végétaux pour qu’ils n’aient même plus besoin d’être arrosés, les racines de chacun œuvrant à la collectivité.

La chicorée sauvage et l’orge échangent sans discontinuer, dialogues nourris entre deux rustiques, entre celle qui est à l’origine de multiples…