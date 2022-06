Mike Brant, l’étoile filante

FRANCE 3, VENDREDI, À 21 H 10



Le 25 janvier 1970, lors du gala du Midem à Cannes, un jeune chanteur israélien de 22 ans vient représenter la France avec sa chanson Laisse-moi t’aimer. Les Français découvrent Mike Brant en direct à la télévision. Naissance médiatique d’un phénomène qui va électriser les foules. Des couvertures de journaux par centaines, des galas par milliers, 15 millions de disques vendus en cinq ans: Mike Brant va vivre dans un tourbillon insensé à l’image d’une époque frénétique, légère, joyeuse où les stars de la chanson sont les nouvelles idoles de la jeunesse. Il sera l’un des symboles les plus éclatants de cette folle époque, mais aussi sa plus grande victime. Ce documentaire raconte sa vie brutalement interrompue, à travers des images d’archives et les…