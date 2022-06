Norbert Emonet, Tatroz

Norbert Emonet s’en est allé le 6 juin à l’HFR de Fribourg, après une courte maladie supportée avec courage et dignité, entouré et soutenu par les siens. Il était dans sa 75e année. Sa famille, ses amis et ses connaissances se réuniront ce dimanche en l’église d’Attalens pour une pensée à sa mémoire.

Norbert, fils d’Emile Félicien Emonet et d’Anna Jeanne Marie, née Savoy, était le cadet d’une fratrie de six enfants, qui comptait quatre gar- çons et deux filles. Il fit ses écoles à Tatroz, puis travailla comme maçongrutier durant trente-cinq ans.

En 1985, il fit la connaissance de Marie-Ange Fredéric avec qui il unit sa destinée en mai de cette même année. Il eut la joie d’accueillir sa fille Laetitia en juillet 1986 qui était sa fierté. Puis il eut le bonheur en septembre 2021 d’avoir un…