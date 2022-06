Onze jeunes ambassadeurs de la lecture s’affrontent

FINALE. La finale de Lecture académie, un rallye de lecture à voix haute pour les élèves de 6H à 8H, a lieu ce samedi dès 9 h 30 au Port à Fribourg. Plus de quinze classes et cinquante enfants de la partie francophone du canton ont participé à ce programme, imaginé par l’Association des bibliothèques fribourgeoises. Les organisateurs entendent souligner l’importance des textes et de la voix humaine, explique un communiqué. Les onze meilleurs élèves seront départagés par un jury, présidé par l’actrice et scénariste Anne Schwaller.