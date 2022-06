Orianne Pache brille à la Vaudoise

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE. La fête cantonale vaudoise à Yverdon fut belle pour les Glânoises Lucie Schnorf et Orianne Pache. La première a signé le meilleur score en P4a avec 42,10 points. La seconde a régné sur la catégorie P6 avec un total de 44,40 points et son premier sansfaute à la clé. «C’est le signe de sa stabilité et de sa maturité», applaudit Bernard Perroud.

L’entraîneur du centre cantonal relève sa «prestation impeccable aux barres asymétriques. Si elle réussit à reproduire un tel concours, elle peut espérer monter sur le podium aux championnats de Suisse élites ce week-end à Montreux.» Pour Bernard Perroud, sa réussite est tout sauf une surprise. «Orianne est une fille talentueuse et perfectionniste, qui arrive à améliorer ses éléments à chaque entraînement.» En confiance, la…