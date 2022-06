Pas une seconde à perdre

MUSIQUE



Izïa



LA VITESSE

Naïve

NOTRE AVIS:



A l’Agence France-Presse, Izïa expliquait récemment: «Après le Covid, on n’a plus le temps de se faire chier, si on avait encore des doutes sur la question.» Voilà qui a le mérite d’être clair. Et de résumer le sentiment qui domine à l’écoute de La vitesse, son cinquième album survolté. Après le rock anglophone de ses débuts, Izïa est non seulement passée au français, mais aussi aux sonorités d’aujourd’hui, particulièrement présentes ici. Entre disco-funk et électro, elle perd un peu de son originalité, mais l’essentiel reste de transmettre l’énergie, de donner envie de bouger. De hurler «dehors, c’est la vie!» et de foncer vers demain. «L’heure est grave, je veux / retrouver le désir de vivre et faire exploser les cieux», lâche-t-elle sur Qui nous…