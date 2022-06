Patrick Gendre est le nouveau président du conseil d’administration

UNION PATRONALE. Après neuf ans à la présidence du conseil d’administration de l’Union patronale du canton de Fribourg (UPCF), Marianne Berset «a tiré sa révérence», a communiqué l’UPFC. Hier soir, lors de l’assemblée générale de l’union, elle a passé le témoin à Patrick Gendre, vice-président du conseil d’administration depuis le début de l’année. Issu d’une famille de commerciaux et d’industriels, Patrick Gendre est également membre de l’Association fribourgeoise du commerce, de l’artisanat et des services (AFCAS) et «siège dans plusieurs comités et organisations». Depuis 2020, il est aussi syndic de la commune de Bois-d’Amont.