Pierre-André Page, Caliméro de la politique fédérale

A propos de la chronique de Pierre-André Page parue mardi dans nos colonnes.

Dans La Gruyère du 31 mai dernier, le conseiller national UDC Pierre-André Page se demande pourquoi le Conseil fédéral n’agit pas sur la hausse des prix, ne donne pas suite à ses interpellations et autres motions et, en gros, ne fait rien pour la population, en ne donnant que des réponses décevantes. Or, le chef des Finances de notre pays, Ueli Maurer, est UDC. Le chef du Département de l’économie, le responsable du SECO, qui gère l’agriculture, Guy Parmelin, est aussi UDC. Et la majorité du Conseil fédéral, avec 5 représentants de droite contre 2 de gauche, est très claire.

Cher Pierre-André Caliméro, qui se moque du peuple? Les deux ministres UDC qui selon vous ne font rien? Les deux ministres UDC qui…