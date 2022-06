Plus que la matière, un jeu de textures

Pour sa dernière exposition avant la pause estivale, la galerie Image-In, à Châtel-Saint-Denis, invite Rita Strahm-Minnig à présenter son travail jusqu’au 3 juillet. L’enseignante à la retraite (Remaufens) avait déjà exposé des œuvres acryliques en 2018. Les visiteurs auront le loisir de comparer des séries plus anciennes avec la dernière en date, Textures, qui donne le nom à l’exposition. Rita Strahm-Minnig y a accroché une trentaine de tableaux et des petits formats. «Quand j’ai commencé à peindre en 2003, tout le monde faisait du figuratif dans l’atelier où j’évoluais. Mais comme je ne sais pas dessiner, c’est naturellement que je me suis dirigée vers l’abstraction», explique-t-elle. Depuis 2019, elle a poussé plus loin sa recherche de structures en suivant des cours. Elle appose des…