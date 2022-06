Première couronne aussi pour Etienne Ducrest

PRÉCISION

La brève parue dans LaGruyère de mardi sur la Fête cantonale valaisanne de lutte comportait des imprécisions. Le Gruérien Benjamin Gapany n’a pas été «défait en première passe». Il a fait nul contre Lario Kramer, qui n’était pas le seul autre couronné fédéral en lice à Savièse en présence du Vaudois Steve Duplan et de Gapany. Enfin, il s’agit également de la première couronne en 2022 pour Etienne Ducrest, au rang 5b avec 57 points: «Je suis très content de ce résultat obtenu pour mon retour de blessure à l’épaule, relève le lutteur de Bouloz. J’ai progressé techniquement, physiquement et surtout mentalement. Je suis plus sûr de moi aujourd’hui.» De façon à créer la surprise lors de la fête fédérale fin août à Pratteln (BL)? «Si je suis sélectionné, j’espère y disputer les huit…