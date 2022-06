Prière d’enquêter

RTS 1, MARDI, À 20 H 55

C’était écrit

Université de Montpellier. Une professeure, Nathalie Josserand, 45 ans, est trouvée morte dans un amphi. Premier suspect pour Elli: David Crosnier, 35 ans, maître-assistant, chez qui on retrouve l’arme du crime. Ex-compagnon de Nathalie, il entretient une relation amoureuse avec une de ses étudiantes... qui n’est autre que Maryam, la sœur d’Elli! La relation entre Elli et Maryam (qui défend David contre vents et marées) est mise à mal, d’autant qu’Elli annonce à ses sœurs qu’elle va être obligée de vendre leur maison de famille…

Alors qu’Elli se focalise sur David, Clément entrevoit un autre suspect, Stéphane Rocques, président de l’Université. Il semble avoir un secret qu’il veut préserver à tout prix… ■