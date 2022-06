Pris dans les toiles

BANDE DESSINÉE



Giovanni Barbieri et Gianluca Pagliarani



THE SHADOW PLANET

Komics Initiative

NOTRE AVIS:



Un vaisseau spatial s’approche d’une planète inconnue émettant un signal d’appel à l’aide. A l’intérieur d’un vieil appareil, l’équipe de secours trouve une jeune femme cryogénisée et vivante. Mais ce qui pourrait apparaître comme une mission de sauvetage réussie se transforme rapidement en désastre: l’un des sauveteurs est violemment attaqué et assassiné à l’extérieur. Les survivants retournent à bord. Commence alors le début de la fin…

Ce synopsis ressemble bien à quelque chose de déjà-vu. On y voit des références aux classiques du cinéma d’horreur et de science-fiction: il y a quelque chose qui tient de The Thing de John Carpenter, d’Alien de Ridley Scott ou de La planète des vampires…