Quand la télé prend l’air

FRANCE 3, VENDREDI, À 21 H 10

Mireille Dumas revisite le patrimoine télévisuel à travers un genre qui a fait et continue de faire les belles heures de la télévision française: les émissions tournées en extérieur et en direct. Depuis 60 ans, avec le direct en extérieur, par essence plus risqué et plus incertain, les monstres sacrés du petit écran et toutes les générations d’animateurs, de journalistes et d’artistes doivent se surpasser en improvisations pour faire face à tous les aléas du genre: problèmes techniques, incidents, accidents, débordements du public, intempéries: personne n’est à l’abri. Grâce à une sélection d’archives, ce documentaire propose une immersion dans le meilleur de la télévision en extérieur et en direct, et porte un regard neuf sur l’évolution de la télévision et…