Rencontre entre mots et matière au Musée de Charmey

Depuis plus de trente ans, Marie-Claire Meier fait du papier la matière première de son œuvre. Elle transforme les tissus en pâte de coton, de jute et de lin. Le papier prend l'apparence de soie, de métal ou de pierre dans ses tableaux, ses sculptures et ses installations. Signes, silence et secrets imprègnent son oeuvre, un peu à la manière de l'écorce.



Avec des mots délicats, le prolifique écrivain fribourgeois Jean-Dominique Humbert recueille et cisèle le paysage, les choses et les êtres. En murmurant ses poèmes, il façonne et fait sonner les mots pour garder une trace du temps qui ne cesse de défiler.

L'exposition Sculpter les mots est l'histoire d'une rencontre entre mots et matière, mais aussi entre l'artiste et l'écrivain. Ainsi, les septante œuvres et poèmes s'entremêlent dans la perspective d'un dialogue. ACN

