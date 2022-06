Se baigner sans oublier les règles en temps de canicule

MÉTÉO. Avec le ciel bleu et la barre des 30 °C dépassée ces jours, les bords du lac de la Gruyère sont prisés par de nombreux visiteurs. En témoignent les véhicules parqués le long des rives. A La Roche, le syndic Bertrand Gaillard indique avoir reconduit la solution de l’année précédente, soit «mettre à disposition une prestation de parcage au bord du lac avec des Securitas et qui coûte 5 francs par véhicule». Cette gestion du stationnement est présente depuis la mi-mai, durant les week-ends et les vacances d’été lorsque la météo est clémente. Elle ne concerne pas les clients du restaurant L’Unique, précise-t-il. A noter que le parking de la Halle Sport & Culture, situé en haut du village, reste, lui, gratuit. Dans la commune voisine de Hauteville, seuls le parking de la presqu’île et…