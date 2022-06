Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Né par don de sperme, la fin d’un lourd secret

Quand on apprend, souvent à l’âge adulte, qu’on est né par don de sperme, par procréation médicalement assistée, la nouvelle tombe comme une météorite. Ce secret longtemps impossible à percer ne l’est plus. Il est possible aujourd’hui de remonter à ses origines biologiques grâce à la généalogie génétique et de retrouver le nom du donneur. Des milliers de gens apprennent ainsi que leur géniteur n’est pas celui qu’ils pensaient: commence alors pour eux une longue quête d’identité. ■