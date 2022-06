Tout Sarclo dans un bouquin

Du baratin sur les copains, toutes les paroles des chansons et quatre albums… Ça s’appelle Sarclo, le bouquin et ça vient de sortir.

XAVIER SCHALLER

A 60 ans, Sarclo voulait poser les plaques. Dix ans plus tard, il publie Sarclo, le bouquin, avec en prime quatre albums – trois nouveaux et celui de 2018 avec ses traductions de Dylan. On y trouve toutes ses paroles, les tablatures pour la guitare, une flopée d’anecdotes et de portraits, quelques recettes de cuisine aussi… Et «Les règles douloureuses de Sarclo(ret)», ses dix commandements pour écrire des chansons plutôt que «des merdes».

Sarclo, comment est né ce bouquin?

Quand on avait acheté ce truc à Montreuil, qui est devenu le théâtre Thénardier, j’avais 60 balais. C’est à cet âge-là que Brassens est mort et ses derniers disques…